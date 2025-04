Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu, Vatandaşlarla Buluştu

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan ile birlikte Karadere Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" programları çerçevesinde, 12 mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Işıksu, "Adapazarı'mızda söz daima milletimizindir. Biz, her zaman sahadayız, her an milletimizin yanındayız. Adapazarı'mızın daha güzel yarınları için kararlılıkla çalışmaya devam" dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Karadere Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. 12 mahalle muhtarı ve mahalle sakinlerine hitaben düzenlenen programa, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, Kadın Kolları Başkanı Hatice Genç, Gençlik Kolları Başkanı Emir Can Kocaman, meclis üyeleri, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcıları ve teşkilat mensupları da katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Karadere Mahallesi Muhtarı Ferruh Akıncık, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun daima yanlarında olduğunu belirterek bölgede gerçekleşen hizmetlerle ilgili teşekkür etti. AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan ise yaptığı konuşmada, "AK Parti olarak sürekli vatandaşımızla yan yanayız. Mutlu Başkanımız, değerli ekibi ve teşkilatlarımız tek vücut olarak Adapazarı'mız için çok çalışıyoruz. Yerel Yönetimler Başkanlığımızın milletle bütünleşen belediyecilik anlayışıyla 'Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor' programı kapsamında bugün bir aradayız. Her daim bizimle olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, yaptığı konuşmada, Adapazarı Belediyesi'nin son bir yılda yaptığı hizmetleri tek tek anlattı. Işıksu, "Biz, her zaman sahadayız, her an milletimizin yanındayız. Mahallemi Güzelleştiriyorum ve asfalt çalışmaları, çocuk parkları, spor parkları ve spor sahaları, millet evleri, sosyal tesisler ve cemiyet alanları, doğalgaz ve V kanal çalışmaları, tarla yolları bakım ve onarım çalışmaları ve daha birçok hizmeti hamdolsun mahallelerimizle buluşturduk, buluşturmaya da devam ediyoruz. Adapazarı'mızın daha güzel yarınları için aynı inanç ve heyecanla; daha çok çalışmaya, daha çok üretmeye, Adapazarı'mıza yeni hizmetler sunmaya, yeni eserler kazandırmaya kararlılıkla devam inşallah" ifadelerini kullandı. Başkan Işıksu, konuşmasının ardından vatandaşların talep ve düşüncelerini dinleyerek, "Adapazarı'mızda söz daima milletimizindir. Hep birlikte daha güzel yarınlara ulaşabilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin" dedi. - SAKARYA