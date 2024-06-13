Adapazarı'nda Kurtuluş Coşkusu ve Tarihi Açılış - Son Dakika
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Yerel

Adapazarı'nda Kurtuluş Coşkusu ve Tarihi Açılış

Adapazarı, 21 Haziran 2024 tarihinde tarihi ve kültürel mirasını kutlamak üzere anlamlı etkinliklere ev sahipliği yapacak.

13.06.2024 17:12
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Adapazarı, 21 Haziran 2024 tarihinde tarihi ve kültürel mirasını kutlamak üzere anlamlı etkinliklere ev sahipliği yapacak. Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Kurtuluşun 103. yıl dönümü coşkulu bir şekilde kutlanacak, aynı zamanda Adapazarı Ticaret Müzesi'nin açılışı da gerçekleştirilecek.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, yaptığı açıklamada, tüm şehri bu anlamlı etkinliklere davet etti. Başkan Işıksu, "Adapazarı'mızın kurtuluşunun 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Bu özel günümüzde hem tarihimize sahip çıkıyor hem de geleceğimize ışık tutuyoruz. Türkiye'nin ilk özel bankası olan Adapazarı İslam Ticaret Bankası'nı aslına uygun restore ettik ve Türk Ticaret Bankası ile ortaklaşa hayat verdiğimiz Adapazarı Ticaret Müzemizin açılışı ile şehrimizin ticaret tarihini ve kültürel mirasını gelecek nesillere aktaracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Adapazarı Belediyesi olarak, tarihe değer veren bir anlayışla hazırlanan bu özel günde, kıymetli hemşehrilerimizin katılımı ile şehrimizin geçmişini onurlandırırken, geleceğine de sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Kurtuluşun 103. yılı kutlu olsun. Tüm hemşehrilerimizi, bu önemli günümüzde bizimle birlikte olmaya ve bu coşkulu anlara tanıklık etmeye davet ediyoruz" dedi.

Saat 10.00'da Sıraköy Mezarlığı'nda Halit Molla Anma Programı ile başlayacak olan ve Söğütlü'de devam edecek olan programın devamında saat 11.00'da Orhangazi Kültür Merkezi'nde 14. Geleneksel Fotoğraf Yarışması Sergisi ve Ödül Töreni'nde sanatseverlerle buluşulacak. 12.00'da Ağa Camii'nden Uzun Çarşı'ya kadar gerçekleştirilecek olan Kurtuluş Korteji ve Mehteran Gösterisinin ardından 13.45'de Tarihi Orhan Camii'nde sela, bayrak asımı ve ikramlar olacak. Adapazarı'nın ticaret geçmişine ışık tutacak olan Adapazarı Ticaret Müzesi, Tarihi Orhan Camii Meydanı'nda kapılarını açacak. Bu önemli açılışla, Adapazarı'nın ekonomik tarihine ve kültürel zenginliklerine olan saygının gösterilmesi hedefleniyor. Son olarak ise saat 16.45'de Orhan Cami, Şerefiye ve Yeni Cami'de Şehitlerin anısına Mevlid-i Şerif okunarak, dualar edilecek. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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