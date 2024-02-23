UĞUR İSTANBULLU
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Artvin Şube Başkanı Ahmet Nişancı, katıldığı bir düğünde Atatürk ve Cumhuriyet'e yönelik hakaret içeren sözleri ile gündeme gelen Şevki Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu.
ADD Artvin Şube Başkanı Ahmet Nişancı, " Osmanlı'yı süren soysuzları lanetliyorum" diyen eski Refah Partisi Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Şevki Yılmaz hakkında Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde açıklama yapan Nişancı, şunları söyledi:
"ŞEVKİ YILMAZ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ"
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ulusumuzun kurtarıcısı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ulusumuzun sonsuza kadar yaşayacak önderidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk yaşamını Türk ulusunun bağımsız ve özgür bir ülke olarak yaşayabilmesine adamış ve ulusumuzun ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda kalkınmasında, uluslararası devlet ilişkilerinde 'yurtta barış, dünyada barış' ilkesi idealleri ile çağdaş bir ülke olabilmemiz için sayısız devrimler gerçekleştirmiş ve bütün dünyanın takdirlerini kazanmış ilk Cumhurbaşkanımızdır. Görsel basında da sesli olarak konuşmaları yayınlanan Şevki Yılmaz adlı şahıs 20 Şubat 2024 tarihinde Osmanlı ailesinden bir hanımefendinin nikah şahitliği sırasında yaptığı konuşma ile ulusumuzun kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, buraya yazmaktan utanırım, çirkin sözlerle ağır hakaretlerde bulunmuştur. Hakaret sözleri sosyal medyadan izlenebilir, gerek görülürse kayıtlı olarak sunulabilir. Biz Atatürkçü Düşünce Derneği Artvin Şubesi Yönetim Kurulu olarak 25 Temmuz 1951 tarihinde kabul edilen 5816 Sayılı 'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun' içeriğinde Şevki Yılmaz hakkında soruşturma açılması ve cezalandırılması için suç duyurusunda bulunuyoruz."
Son Dakika › Yerel › ADD Artvin Şube Başkanı Şevki Yılmaz Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika
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