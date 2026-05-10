ADEKALP'ten Engelli Bireylere Erişilebilirlik Çağrısı
ADEKALP'ten Engelli Bireylere Erişilebilirlik Çağrısı

10.05.2026 13:44
ADEKALP, Adıyaman'da deprem sonrası engelliler için erişilebilir yapıların inşa edilmesini istedi.

Adıyaman Engelli Derneklerini Kalkındırma Platformu (ADEKALP), 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında yaptığı basın açıklamasında, deprem sonrası yeniden yapılanan Adıyaman'ın engelli bireyler için erişilebilir şekilde inşa edilmesi çağrısında bulundu.

Platform Başkanı Zeynal Abidin Şenlik tarafından yapılan açıklamada, ADEKALP'in engelli dernekleri, üniversite engelli koordinatörlüğü, sendikalar, kent konseyi engelli meclisi ve çeşitli sivil toplum temsilciliklerinin ortak çatısı altında kurulduğu belirtilerek, engelli bireylerin haklarını savunmak ve yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla faaliyet yürüttüğü ifade edildi.

Kent Meydanında düzenlenen basın açıklamasında 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın yalnızca bir farkındalık dönemi olmadığı, aynı zamanda engelli bireylerin toplumsal yaşama eşit katılımı için önemli bir mücadele alanı olduğu vurgulandı.

Başkan Şenlik, "6 Şubat depremleriyle sarsılan kadim şehrimiz Adıyaman bugün yeniden ayağa kalkma mücadelesi veriyor. Ancak bu yeniden inşa süreci, engelli bireyler için ya tam bir özgürlük ya da kalıcı bir mahkumiyet anlamına gelecektir" ifadelerine yer verildi.

Platform tarafından kamuoyuna sunulan talepler arasında yeni yapılan konutlar, kamu binaları, kaldırımlar, parklar ve yolların erişilebilirlik standartlarına uygun şekilde inşa edilmesi, kaldırım işgallerinin sonlandırılması ve toplu taşıma araçlarının tamamının engelli erişimine uygun hale getirilmesi yer aldı.

Eğitim ve istihdam alanında da düzenleme çağrısı yapılan açıklamada, özel sektörde engelli istihdam kotasının yüzde 3'ten yüzde 4'e, kamuda ise yüzde 4'ten yüzde 5'e çıkarılması talep edildi. Mevcut yasal yükümlülüklere uymayan kurum ve işletmelere caydırıcı yaptırımlar uygulanması gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, deprem sonrası artan ihtiyaçlar nedeniyle Adıyaman'da tam donanımlı bir fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin ivedilikle hizmete açılması çağrısı yapıldı.

Engelli bireylerin sosyal yaşamın pasif unsurları değil, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin aktif öznesi olması gerektiği vurgulanan açıklamada, sosyal destek hizmetlerinin artırılması istendi.

Başkan Zeynal Abidin Şenlik, "Bizim hakkımızda, biz olmadan karar vermeyin. Erişilebilirlik bir tercih değil, insan hakları meselesidir. Engel, bedende değil, o bedenin önüne konulan bariyerlerdedir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

