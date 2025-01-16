Adil Haber-Sen'den PTT'ye Tepki - Son Dakika
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Adil Haber-Sen'den PTT'ye Tepki

Adil Haber-Sen\'den PTT\'ye Tepki

Ankara'da toplanan Adil Haber-Sen, Rize'deki saldırıya tepki gösterdi ve iş bıraktı.

16.01.2025 13:39
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Ankara'da toplanan Adil Haber-Sen üyeleri, yaptıkları basın açıklamasıyla Rize'de PTT Başmüdürlüğü'nde saldırıya uğrayan 2 çalışanın cenazelerinin defnedildiği gün kurumun çalışmasına tepki gösterdi.

Rize'de PTT Başmüdürlüğü'ne düzenlenen silahlı saldırıda PTT çalışanı Selim Okumuş ve Ömer Bayazıt hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden 2 çalışan için Adil Haber-Sen tarafından Ankara'da bulunan Posta Telgraf Teşkilatı (PTT) Genel Müdürlüğü önünde eylem yapıldı. Görülmeyeni göstermek, duyulmayanı duyurmak ve konuşulmayanı konuşmak için toplandıklarını belirten Adil Haber-Sen Genel Başkanı Kenan Arık, geçtiğimiz hafta Rize PTT Başmüdürlüğü'nde görev yapan iki mesai arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti. Arık, "Hayatını kaybeden mesai arkadaşlarımız merhum Selim Okumuş ve merhum Ömer Bayazıt'a Yüce Allah'tan rahmet, kederli aileleri, yakınları ve tüm PTT çalışanlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Bu alçak saldırıyı lanetliyoruz ve saldırıyı gerçekleştiren kişinin ağır en cezayı alması için bizler de davaya müdahil olacağız. Temennimiz odur ki o cani bir daha gün yüzü göremeyecek. Ancak bizlerin de üstüne düşen bazı görevler vardır. Her şeyden önce PTT çalışanlarının değerli olduğunu, sahipsiz olmadığını tüm kamuoyuna duyurmamız gerekmektedir. Bunun için bizler bugün tüm ülkede iş bıraktık ve kamuoyunun dikkatini çekmek istedik. Ama maalesef üzülerek gördük ki olayın yaşandığı Rize'de dahi merhumların cenazesinin kaldırıldığı gün bazı yöneticiler talimat vererek, işlerin aksatılmadan devam ettirilmesi istenmiştir. Bu talimatı kim, neden, nasıl verdi bilmiyoruz. Ama o kişiler de senin kardeşin, oğlun veya baban olabilirdi. Rize'de bir gün PTT çalışmayınca dünyanın sonu değildi" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, ankara, Yerel, Rize, PTT, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adil Haber-Sen'den PTT'ye Tepki - Son Dakika

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