Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, etkili olan yağmurun ardından çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Adilcevaz'da etkili olan yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, gece saatlerinde çakan şimşekler, adeta geceyi gündüze çevirdi. Şimşeklerin çakması sırasında meydana gelen manzara ise vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. - BİTLİS
Son Dakika › Yerel › Adilcevaz'da Şimşekler Geceyi Aydınlattı - Son Dakika
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