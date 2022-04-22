Adım adım engelsiz İnegöl'e - Son Dakika
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Adım adım engelsiz İnegöl'e

22.04.2022 18:03
Adım adım engelsiz İnegöl'e

İnegöl Belediyesi, 10 engelli vatandaşı akülü engelli aracı sahibi yaptı.

İnegöl Belediyesi, 10 engelli vatandaşı akülü engelli aracı sahibi yaptı. İnegöl Belediyesi önünde yapılan teslim töreninde açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, Engelsiz Tamir Atölyesi, Engelli Şarj İstasyonu, Akıllı Baston uygulaması ve Engelsiz Hayat Merkezi projelerini hatırlatarak; "Adım adım şehrimizi engelsiz bir şehre dönüştürmek üzere çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Engelsiz şehir İnegöl hedefiyle bu alanda çalışmalar yapan İnegöl Belediyesi, bir yandan da ihtiyaç sahibi engelli bireyleri akülü engelli aracı sahibi yapmaya devam ediyor. Bugün 10 engelli vatandaşa engelli akülü araçları düzenlenen mini törenle teslim edildi. 6 engelli vatandaşa araçları burada teslim edilirken, alana gelemeyen 4 vatandaşın ise araçları evlerine teslim edildi. Akülü araçların teslim töreninde açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün akülü engelli araçlarımızı teslim etmek için bir aradayız. Daha önce de benzer çalışmalarımız olmuştu. Şehrimizin engelsiz bir şehir olması için gerçekten çok çalışmalıyız. Problemlerimiz var, aşmamız gereken, düzeltmemiz gereken engellerimiz var. Bunun için gayret edip çalışacağız. Bugün 6 engelli aracını teslim ediyoruz ancak bu ay toplamda 10 aracı vatandaşlarımıza ulaştırmış olduk. Buraya gelemeyen vatandaşlarımızın adreslerine araçlarını teslim etmiş olduk" dedi.

İnegöl Belediyesi'nin engellilerle ilgili çalışmalarından da söz eden Başkan Taban, "İnegöl Belediyesi olarak engelli bireylerimiz için sunduğumuz hizmetler var. Engelli araçlarının ücretsiz olarak bakım ve onarımı ile ilgili bir çalışma başlattık. Engelsiz Tamir Atölyesi kurduk. Engelli bireylerin araçlarını evlerinden alıyor, yerine yedek araç bırakarak tamir ve bakım bitince de yine evlerine teslim ediyoruz. Bu da kıymetli bir çalışma. Bu hizmetten faydalanmak için 153 hattımızın aranması yeterli. Yine akülü araçlarla ilgili engelli vatandaşlarımız şarj sorunu yaşıyorlardı. Şehrimizin 3 ayrı noktasında şarj istasyonları oluşturduk ve sayısını arttırmak istiyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezimizde de yaptığımız çalışmalar var. Onların hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Görme engelli bireylerimiz için de Akıllı Baston uygulamasını başlattık. Adım adım şehrimizi engelsiz bir şehre dönüştürmek üzere çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Ancak burada en büyük engel farkında olmayan bireyler. Buradan bir çağrı da yapmış olalım, bu konuda daha duyarlı olmalıyız. Bu araçların kaldırımlara çıkabilmesi için önüne araç park edilmemiş olması lazım. Engelli bireylerimizin de her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum" diye konuştu.

Konuşma sonrası araçlar vatandaşlara teslim edildi. Akülü araçlara kavuşunca büyük mutluluk yaşayan engelli bireyler, Başkan Taban'a teşekkürlerini iletti. - BURSA

Adım adım engelsiz İnegöl'e
Adım adım engelsiz İnegöl'e
Adım adım engelsiz İnegöl'e

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adım adım engelsiz İnegöl'e - Son Dakika


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