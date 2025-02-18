Adıyaman\'a Adalet Yatırımları Görüşüldü

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AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u makamında ziyaret ederek Adıyaman'a yapılacak yatırımlarla ilgili görüştü.

Beraberinde Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin ile birlikte Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret eden Milletvekili Şan, Kahta Adliye Sarayı bünyesinde Ağır Ceza Mahkemesi kurulması, Kahta'ya Açık Cezaevi yapılması ve Adıyaman'da personel eksiğinin giderilmesi noktasında görüşme gerçekleştirdi.

Ziyarette, Adıyaman merkezde ve ilçelerde yürütülmesi planlanan projeler ve çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduklarını dile getiren Milletvekili Şan yaptığı açıklamada, Bakan Tunç ile gerçekleştirdiği görüşmede ildeki adalet hizmetlerinin güçlendirilmesi ve mevcut projelerin ilerleyişi konusunda bilgi alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Bakan Tunç'a, Adıyaman'a gösterdikleri ilgi ve destek için teşekkür eden Şan, bu tür görüşmelerin, ildeki adalet altyapısının geliştirilmesi adına önemli adımlar attığını belirtti. Adıyaman'a yönelik desteklerin devam edeceğini vurgulayan Şan, bu ziyaretin ildeki adalet hizmetlerine büyük katkı sağlayacağına inandığını söyledi. - ADIYAMAN