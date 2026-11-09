Adıyaman AFAD, belediye personelini enkazda arama kurtarma için eğitti - Son Dakika
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Adıyaman AFAD, belediye personelini enkazda arama kurtarma için eğitti

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Adıyaman AFAD, belediye personelini enkazda arama kurtarma için eğitti
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Adıyaman AFAD İl Müdürlüğü, Adıyaman, Gölbaşı, Besni ve Samsat belediyelerinde görev yapan personele enkazda arama ve kurtarma eğitimi verdi. Teorik ve uygulamalı eğitimlerle personelin afetlere müdahale kapasitesinin artırılması hedeflendi.

Adıyaman AFAD İl Müdürlüğü tarafından, Adıyaman, Gölbaşı, Besni ve Samsat belediyelerinde görev yapan personele yönelik enkazda arama ve kurtarma eğitimi düzenlendi.

Afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerde, enkazda arama kurtarma çalışmalarında görev alacak personelin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Eğitim programı kapsamında katılımcılara arama kurtarma faaliyetlerinde izlenecek yöntemler, müdahale süreçleri ve ekip çalışmasının önemi hakkında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Gerçekleştirilen çalışmalarla personelin muhtemel afet durumlarında koordineli ve etkin şekilde görev yapabilmesine yönelik bilgi ve tecrübelerinin artırılması amaçlandı.

Adıyaman AFAD İl Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim ve iş birliği çalışmalarıyla, afetlere karşı daha hazırlıklı, bilinçli ve müdahale kapasitesi yüksek yerel ekiplerin oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: İHA
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