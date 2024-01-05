Adıyaman Barosu, 6 Şubat Deprem Soruşturmalarıyla İlgili Basın Açıklaması Düzenledi

Adıyaman Barosu Adalet Peşinde Aileleri Platformu tarafından 6 Şubat Deprem soruşturmalarıyla ilgili basın açıklaması düzenlendi.

Adıyaman Adliyesi önünde düzenlenen basın açıklamasına çok sayıda avukat katılım sağlarken açıklama Avukat Ayşenur Altuntaş tarafından okundu.

6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden ve adalet arayan aileleri temsilen burada olduklarını söyleyerek açıklamalarda bulunan Avukat Ayşenur Altuntaş, "6 Şubat depremlerinde resmi rakamlara göre en az 50 bin canımız yaşamını yitirdi. Bunun yanı sıra 35 binden fazla bina yıkıldı, 300 bine yakın binada ağır hasar oluştu ve 1.5 milyon insanımız da evsiz kaldı. Bu yıkıma sebebiyet veren şey doğal afet olan depremler değildir. Yıkıma sebep olan asıl şey insan yaşamına uygun, depreme dayanıklı, sağlam yapılar ve depreme dirençli kentler inşa etmeyenlerdir. Ülkemizde daha önce meydana gelen depremlerde olduğu gibi yargılamalar sonuçsuz kalmamalı, tüm sorumlular adalet karşısında hesap vermelidirler. Depremden hemen sonra toplumun öfkesini azaltmak için bazı binaların müteahhitleri, fenni mesulleri, yapı denetim sorumluları ve mühendisleri tutuklanmıştır. Ancak mevzuatın emrettiği gibi, bina yapımında sadece yapı müteahhitleri değil ilgili kamu görevlilerinin de sorumluluğu açıkça belirtilmiştir. Yapı denetim sorumlularından, belediye yetkililerine ve ilişkili bakanlık görevlilerine kadar sorumluların her bir bina için ayrı ayrı tespiti ve yargılamaya tabi tutulmaları gerekmektedir. Yasalar herkese eşit bir şekilde uygulandığı takdirde fonksiyonunu yerine getirir. Aksi halde şahsa göre uygulanan bir metinden ileri gidebilmek mümkün değildir. Sorumluluğu bulunan herkesin ivedilikle tespitini ardından adil ve etkin bir yargılamaya tabi tutulmaları esas talebimizdir. Ancak birçok soruşturma dosyasında yeterli delillerin toplanmadığını öğrenmiş bulunmaktayız. Depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen henüz soruşturma aşaması tamamlanmamış olan binlerce dosya bulunmaktadır. Kimi soruşturma dosyaları henüz bilirkişi incelemesi için bilirkişiye gönderilmemiştir kimisinde ise bilirkişiye gönderilmiş olup henüz bilirkişi raporları dosyaya gelmemiştir. Canlarımızı yitirdik, şüpheliler aramızda gezerken acımızın hesabını sormayı bekledik. Depremin üzerinden 11 ay geçti biz hala adaletin oluşacağına dair emare bekliyoruz. Delillerin toplanmasını, bilirkişi raporlarını, kayıplarımızın bulunmasını bekliyoruz. İhmali bulunan kamu görevlileri için soruşturma izinlerinin çıkmasını, halen bazı şüphelilerin yakalanmalarını, tutuklu olanların adil bir yargı sürecine tabi tutulmasına bekliyoruz. Özellikle TCK' da Mevcut yasal düzenlemenin yetersiz kaldığını, ceza alt ve üst sınırlarının artırılmasını bekliyoruz. Bu ölümlerde sorumluluğu bulunan herkesin adalet önünde hesap vermesi için buradayız. Mücadelemiz bitmedi, bugün burada sadece 6 Şubat'ta ölenlerin hesabını sormak için ve 6 Şubat'ta enkaz altında ölmeyen ancak hala insani bir yaşam bekleyen herkesin haklarını savunmak için bulunuyoruz. Bizim, bizden sonrakilerin ve onlarından sonra gelecek olanların yaşamları için depreme dirençli kentlerin yapılmasını talep etmek için buradayız. Bizden başka kimsenin deprem için hak arayışında olmaması için buradayız. Çocukların annesiz, babasız, kalmaması için, annesi babası enkazda kalan ve tek başına hayatta kalan bebeklerin olmaması için buradayız" diye konuştu. - ADIYAMAN