Adıyaman Barosu'na tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Adıyaman Barosu'na tepki

29.06.2022 08:45
Adıyaman Barosu'na tepki

Diyarbakır Barosu'nun Ermeni meselesinde yaptığı açıklamayı destekleyen Adıyaman Barosu'na tepki geldi.

Diyarbakır Barosu'nun Ermeni meselesinde yaptığı açıklamayı destekleyen Adıyaman Barosu'na tepki geldi.

Adıyaman Barosu Avukatlarından ve İyi Parti Adıyaman Hukuk Komisyonu adına açıklamada bulunan Muhammed Cihan Güvenç, Adıyaman Barosu'na tepki gösterdi.

Muhammed Cihan Güvenç, dış güçlerin "Ermeni Soykırımı" olarak niteledikleri Tehcir konusuyla ilgili tarihi gerçekleri açıklayarak, "Ermenilerin soykırıma uğradığı iddiaları dün emperyal hedeflerini gerçekleştirme gayesi güden güçlerin halen aynı emelleri güttüklerini bize göstermektedir. Ülkemizde soykırıma uğrayan Ermeniler değil; bilakis Müslüman ahalidir. 1. Dünya harbi sırasında Ruslarla birlik olan Ermeni komitalarının savaşta geride korumasız kalan halka büyük işkenceler etmek suretiyle bir zulme karıştıklarına tüm tarihçiler mutabakat sağlamıştır. Ermenilerin Anadolu'da giriştikleri zulüm Osmanlı Devleti'ni çeşitli önlemler almaya zorlamış ve bu çerçevede Ermenilerin halka zulmetmesini engellemek amacıyla yerleri değiştirilmek suretiyle zulmün önüne geçilmeye çalışılmıştır.

Tarihi kaynaklarda da görüleceği üzere ilimizde tehcir kanunu diğer bölgelerdeki gibi bir uygulama alanı bulmamıştır. Bunda Adıyaman'da Ermeni tebaanın bir zulme karışmaması önem arz etmektedir. Her ne kadar Ermeni tebaa cihetinden bir kalkışma planı olsa da bu uygulanamamıştır. Tehcir döneminde henüz bir kaza olan Adıyaman'da münferit bazı olaylar olsa da kahir ekseriyette büyük olaylar yaşanmamıştır fakat bununla birlikte Ermeni tebaanın yaptığı mezalim hakta bir panik havası oluşmuştur.

Batılı emperyal güçlerin iddia ettikleri gibi Ermeni tebaaya kesinlikle bir soykırım yapılmadığını buradan bir daha belirtmek isterim" dedi.

Av. Güvenç, "Bu çerçevede Diyarbakır Barosunca Ermeni Olaylarına ilişkin 'Büyük Felaketin Acısını Paylaşıyoruz' şeklindeki paylaşımı ile Adıyaman Barosunun Diyarbakır Barosunun yanında olması tarafımızca kabul edilemez mahiyettedir. Diyarbakır Barosunca yapılan açıklamanın 'ifade özgürlüğü' çerçevesinde değerlendirilemeyeceği kanaatindeyiz. Her ne kadar Adıyaman Barosu, Diyarbakır Barosunca yapılan basın açıklamasındaki metnin özünü ve içeriğini destekler mahiyette beyanda bulunmasa da toplum nezdinde hassasiyet barındıran bu konu hakkında daha hassas davranılması gerektiği kanaatindeyiz. Nitekim biz Ermeni olaylarının tarihçilerden kurulacak bilim adamları tarafından araştırılması, siyasi malzeme yapılmaması gerektiği kanaatindeyiz. Bu husustaki düşüncelerimizi kamuoyunun takdirine sunuyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyon: 2 bin kök Hint keneviri imha edildi Diyarbakır'da uyuşturucu operasyon: 2 bin kök Hint keneviri imha edildi Melih Gökçek '6 milyar dolarlık jelibon bulundu' sözlerini gerçek sandı: Arka arkaya bulunuyor Melih Gökçek '6 milyar dolarlık jelibon bulundu' sözlerini gerçek sandı: Arka arkaya bulunuyor
Kaynak: İHA

Diyarbakır, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman Barosu'na tepki - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrıda bulunmuştu! Cumhurbaşkanı ödeneğinin artmasına imkan sağlayan madde çıkarıldı
00:41 Gazeteci Nedim Şener'e Sedat Peker'den tehdit: Telefon görüşmesini yayınlamak zorunda kalacağım
00:37 Akaryakıta indirim geldi! Motorinin litresi 2 lira 50 kuruş düştü
00:21 Melih Gökçek "6 milyar dolarlık jelibon bulundu" sözlerini gerçek sandı: Arka arkaya bulunuyor
00:17 Ankaragücü, Real Madrid ve PSG formalarını giyen Jese Rodriguez'i kadrosuna kattı
00:14 Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 14.00'te toplanıyor! Zam için 3 formül üzerinde duruluyor
23:57 4'lü zirvede anlaşma sağlandı! İsveç ve Finlandiya'dan istenen teröristlerin isimleri tek tek açıklandı
23:42 Türkiye Madrid'deki görüşmede istediğini aldı! İşte 4'lü zirve sonrası imzalanan ortak bildirinin detayları
23:19 Fatih Terim hakkında konuşan Arda Turan'dan "Fenerbahçe" esprisi
22:55 Kayseri'de kayıp kurbanlık koyunlar dron ile bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 08:52:16. #1.13#
SON DAKİKA: Adıyaman Barosu'na tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement