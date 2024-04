Adıyaman Belediye Başkanı \'Altın İğne\' projesinin açılışını gerçekleştirdi

Yerel

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kadınların tekstil sektöründe istihdam edilmesini sağlayacak olan 'Altın İğne' projesinin açılışını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı olarak ilk açılışını gerçekleştiren Tutdere, "Adıyaman Belediyesi olarak projelerimizle kadınlarımızın yanında olacağız" dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, özel bir federasyon ve bir kulübün koordinatörlüğünde, belediye ile ortaklaşa gerçekleştirilen 'Altın İğne' projesinin açılışına katıldı. Bahçecik TOKİ yerleşkesindeki Adıyaman Belediyesi Meslek Edindirme Kursuları (ADIMEK)'nda düzenlen programda konuşan Başkan Tutdere, belediye başkanı olarak gerçekleştirdikleri ilk açılışın kadınlara dönük bir projeyle ilgili olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Adıyaman Belediyesi olarak kadınlarla ilgili projelere her zaman destek olacaklarını belirten Tutdere, "Bir toplumun bir şehrim gelişmesi, büyümesi, kadınların güçlü olmasıyla mümkündür. Biz her zaman kadın arkadaşlarımızın desteğini yanımızda hissettik bundan sonra Adıyaman Belediyesi olarak biz de kadın arkadaşlarımızın her zaman yapacağımız projelerle yanında olacağız. Kadınlar mutlu olursa Adıyaman da mutlu olacak. Bu güzel projeyi gerçekleştiren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN