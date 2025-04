Adıyaman Belediye Başkanı\'ndan Eğriçay Köprüsü İçin Acil Çağrı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kentin çıkış noktasında yer alan ve yıllardır trafik kazalarıyla anılan Eğriçay Köprüsü'ne ilişkin Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ne çağrıda bulundu.

Köprünün güvenlik açısından risk oluşturduğunu vurgulayan Başkan Tutdere, "Burası hemşehrilerimizin Azrail ile burun buruna geldiği bir ölüm yoluna dönüştü, bu çileye son verilmeli" dedi. Eğriçay Köprüsü'nün darlığı nedeniyle sık sık kazaların meydana geldiğini belirten Başkan Tutdere, "Eğriçay Köprüsünün bulunduğu yer yıllardır bütün hemşerilerimizin adeta Azrail ile burun buruna geldiği bir ölüm yoluna dönüştü. Her gün bu noktada yüzlerce vatandaşımız maddi hasarlı ya da yaralanmalı trafik kazalarına maruz kalıyor. İki gün önce iş makinesiyle araç çarpıştı, büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Bu köprü, artık Adıyamanlılar için bir ölüm yolu haline dönüştü. Adıyaman Belediye Başkanı olarak Ulaştırma Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğüne çağrı yapıyorum, Adıyamanlılar için, bu yolu kullanan, bütün seyahat eden vatandaşlarımız için adeta bir ölüm yolu haline dönüşen trafik çilesine hep beraber son verelim. Bu köprüyü bir an evvel yapalım ve vatandaşlarımız ağır maddi kayıplar yaşamasınlar. Ulaştırma Bakanına, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne açık çağrıda bulunuyorum. Adıyaman halkı deprem yaşamış, yaraları hala sarılmaya çalışılıyor. Lütfen bu sesi duyun. Bu köprünün yapımı için gerekli ödeneği acilen aktarın. Bu köprü, yeni bir afet durumunda tahliye ya da yardım ulaşımı için de yetersiz kalacak. Bu nedenle köprü sadece bugünün değil, yarının da sorunudur. Adıyaman halkı her gün aynı senaryoyla karşı karşıya kalmaktan yoruldu. Eğriçay Köprüsü bir an evvel yenilenmeli. Biz, halkımız adına bu talebin takipçisiyiz" diye konuştu. - ADIYAMAN