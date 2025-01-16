Adıyaman Belediye Başkanı, Rekor Kıran Depremzede Sporcuları Ağırladı - Son Dakika
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Yerel

Adıyaman Belediye Başkanı, Rekor Kıran Depremzede Sporcuları Ağırladı

Adıyaman Belediye Başkanı, Rekor Kıran Depremzede Sporcuları Ağırladı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Türkiye ve bölge şampiyonalarında başarı gösteren depremzede yürüyüş sporcularını makamında ağırladı. Sporcular, sıkıntılı koşullara rağmen elde ettikleri madalyalarla Adıyaman'ı gururlandırdı.

16.01.2025 15:55  Güncelleme: 15:58
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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yürüyüş sporları kategorisinde Türkiye ve bölge şampiyonalarında rekorlar kırarak ve dereceler elde ederek madalya kazanan depremzede sporcuları makamında ağırladı.

Yürüyüş sporcuları İkra Sena Kılınç, Yusuf İsa Yüzücü, Tuana Torun, Şahan Torun, Mehmet Özkan Yalçın, Tuğçe Bikem Demirtaş ve Mustafa Safa Demirtaş, elde ettikleri başarıları ve madalya sevincini Başkan Tutdere ile paylaştı. 6 Şubat depremleri nedeniyle antrenmanlarını çadırlarda ve açık alanlarda yapmak zorunda kalan sporcular, kendilerine en zor zamanlarda sınırsız destek veren Başkan Tutdere'ye teşekkür etti.

Başkan Abdurrahman Tutdere, "Bugün makamımızda şampiyon gençlerimizi ağırlıyoruz. Onlar, deprem nedeniyle yaşanan çok zor koşullara rağmen Adıyaman'ı başarıyla temsil ettiler. Katıldıkları Türkiye ve bölge şampiyonalarında kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandırdılar. Çocuklarımızın azmi ve gayretiyle başaramayacakları hiçbir şey yok. Adıyaman Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Birliktelik ve dayanışma sürdüğü sürece hem bu topraklarda yaşamı yeniden inşa edeceğiz hem de umutları büyüteceğiz. Bu başarılı gençlerimiz sayesinde kentimizi her alanda şampiyon yapmaya kararlıyız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Belediye Başkanı, Rekor Kıran Depremzede Sporcuları Ağırladı - Son Dakika

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