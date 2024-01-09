Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Çalışan Gazeteciler Gününü Kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Başkan Süleyman Kılınç, her yıl 10 Ocak'ta kutlanan Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle, basın camiasının önemli günlerinden birini daha birlikte kutlamanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Başkan Kılınç, "Gazetecilik, demokrasinin temel taşlarından biri olarak toplumun bilgiye erişimini sağlayarak kamuoyunu aydınlatma görevini üstlenir. Bu kutsal görevi yerine getirirken, çoğu zaman zor şartlarda, özveriyle çalışan gazeteciler, toplumun haber alma özgürlüğünü sağlamak adına büyük bir fedakarlıkla çalışmaktadır. Bugün, dünya genelinde gazetecilere yönelik artan baskılar ve zorluklar göz önünde bulundurulduğunda, basın mensuplarının cesaretleri ve kararlılıkları takdire şayandır. Onların özverili çalışmaları, toplumları bilgilendirme, sorumluluk sahibi tutma ve demokratik değerleri koruma açısından büyük önem taşımaktadır. Gazetecilik mesleğinin zorluklarına rağmen, gazetecilerin tarafsızlık, doğruluk ve şeffaflık ilkelerinden ödün vermeden, gerçekleri haberleştirme çabaları takdirle karşılanmalıdır. Bu değerli meslek grubunun, toplumun bilinçlenmesine ve bilgiye erişimine katkıları göz ardı edilemez. Çalışan Gazeteciler Günü, basın özgürlüğüne olan bağlılığımızı ve gazetecilere olan desteğimizi bir kez daha vurgulamak için önemli bir fırsattır. Bu vesileyle, tüm gazetecilerin hak ettikleri takdiri görmelerini ve özverili çalışmalarından dolayı kutlanmalarını diliyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle, tüm gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, asrın felaketinde hayatını kaybeden emektar gazetecilerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - ADIYAMAN