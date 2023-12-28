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Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika
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Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, depremzedeleri ziyaret etti

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksi'nde fizik tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldı. Belediye, depremde yaralanan vatandaşların fizik tedavi ihtiyaçlarını karşılamak için uzmanlar eşliğinde suda fizik tedavi uygulaması yapıyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, depremzedeleri ziyaret etti
28.12.2023 - 14:50,
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Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksi'nde fizik tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldı.

6 Şubat tarihinde yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde binlerce insan hayatını kaybederken on binlerce insan da yaralı olarak kurtulmuştu. Yaralı olarak kurtulan vatandaşların tedavileri yapılarak taburcu edildi. Öte yandan fiziksel, sinir ve kas rahatsızlığı yaşayarak fizik tedavi ihtiyacı doğan vatandaşlar için Adıyaman Belediyesi tarafından Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksinde uzman kişiler eşliğinde fizik tedavi uygulaması yapılıyor.

Adıyaman Belediyesi, yaşanan depremlerde fiziksel, sinir ve kas rahatsızlığı oluşan kadın, erkek her yaştan vatandaşın farklı seanslarda girip fizik tedavi gördüğü Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksinde hastalar için suda fizik tedavi uygulaması yaparak iyileşme süreçlerini en aza indirmek adına büyük çaba sarf ediyor.

Fizik tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek görevlilerden tedavi süreçleri ve hastaların sağlık durumları hakkında bilgi alan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "6 Şubat'ta büyük bir deprem felaketi yaşadık. Bu deprem felaketinde birçok vatandaşımızı kaybettik ve birçok vatandaşımızda yaralı olarak kurtuldu. Yaralı olarak kurtulan vatandaşlarımızdan bazıları fiziksel, sinir ve kas rahatsızlığı yaşıyor. Bizler de vatandaşlarımızı bu zorlu zamanlarında yalnız bırakmayarak bir an önce sağlıklı günlerine dönebilmeleri için belediyemize ait sağlıklı yaşam ve spor kompleksimizde uzman kişiler eşliğinde suda fizik tedavi uygulaması yaptırıyoruz. En kısa zamanda yaralılarımızın eski sağlıklarına kavuşmaları için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz, yapmaya da hazırız. Asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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