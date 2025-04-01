Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere\'den Bayram Mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Altınşehir Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı.

Törene, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve eşi Emral Tutdere'nin yanı sıra belediye başkan yardımcıları, Adıyaman ve Çevre İller Süryani Kadim Metropoliti Melki Ürek, siyasi parti ve STK'ların temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. Başkan Tutdere, eşi ve ekibiyle birlikte törene gelen vatandaşları karşılayarak bayramlarını kutladı; çocuklara ise çeşitli hediyeler verildi.

Törende bir konuşma yapan Başkan Tutdere, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören Adıyaman'da birlik ve beraberliği yeniden inşa ettiklerini vurguladı. Tutdere, "Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Bu anlamlı günde, bu güzel anı bizimle paylaştığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hep beraber şehrimizin yaralarını sarıyoruz; Adıyaman'da kardeşliği, birliği ve beraberliği yeniden inşa ediyoruz. Katılımınız için sizlere bir kez daha teşekkür ediyor, sağlık ve huzur dolu nice bayramlar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN