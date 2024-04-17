Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, turizmi istihdamın lokomotifi yapacaklarını söyledi

Turizm Haftası Kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen Kültürel Faaliyetlerde Göçmenler, Mirasın Korunması ve Turizmin Teşvik Edilmesi (Coulture) kapanış programına katılan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Bundan sonra şehrimizi turizmde hak ettiği yere taşıyacağız ve turizmi istihdamın lokomotifi hale getireceğiz" dedi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülen, Adıyaman Üniversitesi ve İspanya Blue Beehive ortaklığında gerçekleştirilen Coulture Kapanış Programı, Adıyaman Üniversitesi Vehbi Koç Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
Programın açılışında konuşan Belediye Başkanı Tutdere, Adıyaman'ın turizmde hak ettiği noktaya gelmesi için belediye bünyesinde bir proje ofisi kurulacağını söyledi.
Tutdere, "31 Mart'ta Japonya'dan Amerika'ya kadar Adıyaman her yerde konuşuldu. İnşallah bundan sonra Adıyaman'ımız dünya ve Türkiye gündeminde güzel çalışmaları ile gündeme gelecek. Bununla ilgili olarak Belediyemizde yeni bir proje birimi de kuruyoruz. Şehrimizin tanıtımı, turizmi konusunda her türlü çabayı göstereceğiz. Adıyaman bir açık hava müzesi ve çok değerli doğal ve tarihi güzelliklere de sahip. Dünyanın 8'inci harikası Nemrut'a ev sahipliği yapan bir şehiriz ama turizmde hak ettiğimiz yerde değiliz. Bundan sonra yapacağımız çalışmalarla şehrimizi, turizmde hak ettiği yere taşıyacağız. Şehrimizde istihdam anlamında çok ciddi bir sorun var ve bu istihdam sorununu çözecek olan bacasız fabrika olarak tanımladığımız turizm sektörü. Bu bağlamda turizm ve tanıtımla ilgili faaliyetlere ağırlık vereceğiz. Turizm, şehrimizde istihdamın lokomotifi olacak. Sizler, şehrimizin gönüllü tanıtım elçilerisiniz. Adıyaman'ın doğru tanıtılması için sizlerin de desteğinize ihtiyacımız var. Bundan sonra Belediye'de turizm çalışmalarımızda sizlerin de bu projelerde doğal işbirlikçimiz olacağınıza inanıyorum" diye konuştu.
Programa, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Jandarma Alay Komutanı Hikmet Uz, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abuzer Gelse, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu katıldı. - ADIYAMAN
Son Dakika › Yerel › Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, turizmi istihdamın lokomotifi yapacaklarını söyledi - Son Dakika
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