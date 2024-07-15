Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, yol yapım çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, yol yapım çalışmalarını inceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, yol yapım çalışmalarını inceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Altınşehir ve Karapınar mahallelerinde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Tutdere, çalışmaların gece gündüz devam ettiğini ve kısa sürede tüm yolların tamamlanacağını belirtti.

15.07.2024 14:27  Güncelleme: 14:28
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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Altınşehir Mahallesi ile Karapınar Mahallesi Hısnı Mansur Caddesinde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmaları inceleyen Başkan Tutdere, depremin ardından büyük tahribat yaşayan yolların bakım, onarım ve asfalt serim çalışmalarını bir an önce tamamlamak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Fen İşleri Müdürlüğündeki çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Tutdere, "Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyorlar. Altınşehir bölgesinde ciddi anlamda tahrip olan yollarımızın asfalt serim işlemlerini sürdürüyoruz. Kısa süre içerisinde Altınşehir Bölgesindeki tüm yolların standartlarını artıracağız. Üniversiteler açılmadan üniversite bölgesindeki tüm yolları da yapmış olacağız. Adıyaman'ımızı hak ettiği yere taşımak için tüm ekiplerimizle beraber çalışıyoruz. Adıyaman kısa süre içinde yaralarını saracak ve düştüğü yerden kalkacak. Bütün vatandaşlarımız müsterih olsunlar; işimizin başındayız. Tüm arkadaşlarımız işlerini yapmak için büyük bir özveriyle çalışıyor ve çalışmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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