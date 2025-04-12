Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Ziyaretçilere Kapılarını Açtı - Son Dakika
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Yerel

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Ziyaretçilere Kapılarını Açtı

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Ziyaretçilere Kapılarını Açtı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, şehrin çeşitli kesimlerinden gelen ziyaretçileri ağırlayarak yerel yönetimlerin rolleri, ekonomik destek ihtiyacı ve eğitim konularında görüş alışverişinde bulundu.

12.04.2025 14:39  Güncelleme: 14:42
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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, şehrin farklı kesimlerinden gelen ziyaretçileri ağırlamayı sürdürüyor.

Ziyaretler kapsamında ilk olarak Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, Merkez İlçe Başkanı Mitat Yoldaş ve beraberindeki parti yöneticileri, Başkan Tutdere'ye nezaket ziyaretinde bulundu. Yerel yönetimlerin demokrasi içindeki rolü, kent yönetiminde şeffaflık ve katılımcılık ilkeleri çerçevesinde yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunulan görüşmede, Adıyaman'ın geleceği için her kesimin ortak akılla hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

Başkan Tutdere, aynı gün içinde Toplu Hazır Yemek Yapanlar ve Mutfakçılar Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil İzci ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini de makamında ağırladı. Depremin ardından üretim alanları büyük ölçüde zarar gören hazır yemek sektörü temsilcileri, belediyeden yeniden yapılanma sürecinde destek talebinde bulundu. Başkan Tutdere, kentin ekonomik hayatında önemli bir yeri olan bu sektörün ayakta kalması ve yeniden güçlenmesi için iş birliği içinde hareket etmeye hazır olduklarını belirtti.

Günün bir diğer önemli ziyaretini ise Merkez Köy Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hüseyin Göçer ve federasyon yönetimi gerçekleştirdi. Adıyaman merkez köylerinde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını aktaran muhtarlar, altyapıdan ulaşıma, sosyal hizmetlerden kırsal kalkınmaya kadar çeşitli konulardaki taleplerini Başkan Tutdere'ye iletti. Başkan Tutdere, köy muhtarlarının yerel yönetimlerin sahadaki en güçlü halkası olduğunu ifade ederek, bu taleplerin ilgili birimlere iletilerek çözüme kavuşturulacağını belirtti

Ziyaretler kapsamında Başkan Tutdere, Mersin BETEM (Beceri Temelli Eğitim Merkezi) Kurucu Temsilcisi ve Yenişehir İşletmecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Raif Çakmak, kurum yöneticileri ve öğretmenleriyle de bir araya geldi. Eğitimde yeni yaklaşımlar ve nitelikli erken çocukluk eğitimi konusunda karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı görüşmede, Başkan Tutdere, çocukların gelişimini destekleyen, ailelerin güvenle çocuklarını emanet edebileceği model kreşlerin önemine dikkat çekti.

Görüşmede, Adıyaman'da belediye tarafından hayata geçirilen yeni kreşlerde uygulanmak üzere, BETEM temsilcileri kendi geliştirdikleri beceri temelli kreş modellerine ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Eğitimde yeni yaklaşımlar ve nitelikli erken çocukluk eğitimi konusunda karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı görüşmede, Başkan Tutdere, çocukların gelişimini destekleyen, ailelerin güvenle çocuklarını emanet edebileceği model kreşlerin önemi vurgulandı.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Abdurrahman Tutdere, "Adıyaman'ımızı birlikte yöneteceğimizin sözünü vermiştik. Bu sözümüz doğrultusunda, şehrimizin yeniden ayağa kalkması ve geleceğe güçlü adımlarla ilerlemesi için her kesimle dayanışma içinde çalışmayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Abdurrahman Tutdere, Politika, Ekonomi, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Ziyaretçilere Kapılarını Açtı - Son Dakika

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