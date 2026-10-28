Adıyaman Belediyesi 29 Ekim'de otobüsleri gün boyunca ücretsiz hizmete sunacak - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi 29 Ekim'de otobüsleri gün boyunca ücretsiz hizmete sunacak

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Adıyaman Belediyesi 29 Ekim\'de otobüsleri gün boyunca ücretsiz hizmete sunacak
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Adıyaman Belediyesi, 29 Ekim Perşembe günü belediye otobüslerinin gün boyunca ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Cumhuriyet Bayramı kapsamında tüm hatlarda geçerli olacak uygulama, vatandaşların kutlama ve ziyaretlerine ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Adıyaman Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim Perşembe günü belediye otobüslerinin gün boyunca ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Adıyaman Belediyesi, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kapsamında kent içi ulaşımda ücretsiz toplu taşıma uygulaması gerçekleştirecek. Uygulama kapsamında, 29 Ekim 2026 Perşembe günü belediyeye ait tüm otobüs hatlarında gün boyunca ücret alınmayacak. Böylece vatandaşların Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına, bayram ziyaretlerine ve kent genelinde düzenlenecek etkinliklere ulaşımının kolaylaştırılması hedefleniyor.

Belediye otobüslerinin gün boyunca ücretsiz hizmet vereceğini belirten Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü kutladığımız bu anlamlı günde hemşehrilerimizin bayram sevincine ortak olmak ve kutlama etkinliklerine katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla 29 Ekim Perşembe günü belediyemize ait otobüslerimizi tüm hatlarda gün boyunca ücretsiz hizmete sunuyoruz. Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmaya, bu büyük mirası gelecek nesillere taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyor; tüm hemşehrilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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