Adıyaman Belediyesi 'Afete dirençli planlama çalıştayı' düzenledi - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi 'Afete dirençli planlama çalıştayı' düzenledi

Adıyaman Belediyesi \'Afete dirençli planlama çalıştayı\' düzenledi

Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinden sonra kenti bilimsel yöntemler ışığında inşa etmek için 'Afete dirençli planlama çalıştayı' düzenledi. Çalıştayda depremin yaraları, yerleşim alanı ve konut sorunu, ekonomik ve toplumsal problemler, kültür varlıkları ve tescilli varlıklar ile planlama problemleri tartışıldı.

21.07.2024 15:05  Güncelleme: 15:06
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Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinden sonra kenti bilimsel yöntemler ışığında inşa etmek için 'Afete dirençli planlama çalıştayı' düzenledi.

Adıyaman Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü birimi ev sahipliğinde kentte bir otelde gerçekleştirilen çalıştaya Mimar Sinan, İstanbul Teknik, Topkapı, Adıyaman Üniversitesi'nden akademisyenler, meslek odaları ve STK temsilcileri katıldı.

Kentte depremin yaralarını daha hızlı sarmak, mekansal ve stratejik planlama süreçlerine dair yol haritası oluşturmak ve kenti bilimin ışığında yeniden inşa etmenin amaçlandığı çalıştay iki gün sürdü.

Durum tespitlerinin yapıldığı ve planlamaya dair saha analizlerinin gerçekleştirildiği çalıştayda, başlıca 6 Şubat depremlerinin ardından ortaya çıkan yerleşim alanı ve konut sorunu, ekonomik ve toplumsal problemler, kültür varlıkları ve tescilli varlıklar ile planlama problemleri konuları tartışıldı.

Çalıştaya dair bilgi veren Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Bayır, 6 Şubat depremlerinde büyük yara alan Adıyaman'da Belediye olarak inşa çalışmalarını doğru planlamak gayretiyle hareket ettiklerini vurguladı.

Söz konusu çalıştayı da bilimin rehberliğinde bir şehir inşa etmek için düzenlediklerini dile getiren Başkan Yardımcısı Bayır, "Bilindiği üzere şehrimiz 6 Şubat depremlerinde en fazla hasar alan illerin başında geliyor. Depremin üzerinden geçen 1 buçuk yıllık zaman rağmen halen daha 80 bini aşkın hemşehrimiz konteynerlerde yaşamını sürdürüyor. Yanı sıra bilim insanları şehrimizin gerçek depremini yaşamadığını da dile getiriyor. Aynı acıları tekrar yaşamamak ve söz konusu geçici dönem şartlarını, konut alanlarını ve şehrin doğru planlamasını; planlama yaparken kültürel miras alanları, kentsel tasarım, ulaşım, sosyal ve ekonomik yapıyı bilimin ışığında değerlendirmek için çalıştayı düzenledik. Çalıştayımızın devamının geleceğine ve çıkan sonuçların şehrimiz adına olumlu olacağına inancım tam. Bu vesileyle değerli katılımlarından dolayı tüm hocalarımıza ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çalıştayın sonunda, akademisyenlerin çalıştayda elde edilen veriler doğrultusunda kentin mekansal ve stratejik planına dair yol haritası oluşturulması için önerilerde bulunmaları kararlaştırıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Belediyesi 'Afete dirençli planlama çalıştayı' düzenledi - Son Dakika

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