Adıyaman Belediyesi Beton Santrallerine Uyarıda Bulundu

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Adıyaman Belediyesi yetkilileri, beton mikserlerinin yolda seyir halindeyken neden olduğu çevre kirliliği ve trafik güvenliği sorunu konusunda beton santrali firmalarına uyarılarda bulundu.

Adıyaman Belediyesi, kentte faaliyet gösteren beton santrali sahipleriyle geniş kapsamlı bir toplantı düzenledi. Zabıta Müdürlüğü binasında gerçekleştiren toplantıya firma sahiplerinin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan ve zabıta müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Firma sahiplerine Valilik İl Trafik Komisyonunun aldığı yeni kararların tebliğ edildiği toplantıda, beton mikserlerinin seyir halindeyken yola beton dökülmesi suretiyle çevre kirliliğine ve trafik güvenliği sorunlarına yol açtığı belirtildi.

Firma sahiplerine karşı ciddi yaptırımlar uygulanabileceğini vurgulayan belediye yetkilileri, beton mikserlerinin trafikte yol açtığı söz konusu sorunların önlenmesi için mikserlere aparat takılması zorunluluğu getirildiğini ifade etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, toplantıyla ilgili açıklamasında, "Amacımız, trafikte ve çevrede oluşan zararı en aza indirmek. Beton santrali sahiplerinden, kurallara uymalarını ve gerekli önlemleri almalarını bekliyoruz. Aksi halde cezai işlemler kaçınılmaz olacak" dedi.

Kayhan, ayrıca düzenlemelerin amacının hem trafik güvenliğini sağlamak hem de çevreyi korumak olduğunu belirtti. - ADIYAMAN