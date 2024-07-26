Adıyaman Belediyesi Beton Santrallerine Uyarıda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adıyaman Belediyesi Beton Santrallerine Uyarıda Bulundu

Adıyaman Belediyesi Beton Santrallerine Uyarıda Bulundu

Adıyaman Belediyesi yetkilileri, beton mikserlerinin yolda seyir halindeyken neden olduğu çevre kirliliği ve trafik güvenliği sorunu konusunda beton santrali firmalarına uyarılarda bulundu.

26.07.2024 14:35  Güncelleme: 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Belediyesi yetkilileri, beton mikserlerinin yolda seyir halindeyken neden olduğu çevre kirliliği ve trafik güvenliği sorunu konusunda beton santrali firmalarına uyarılarda bulundu.

Adıyaman Belediyesi, kentte faaliyet gösteren beton santrali sahipleriyle geniş kapsamlı bir toplantı düzenledi. Zabıta Müdürlüğü binasında gerçekleştiren toplantıya firma sahiplerinin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan ve zabıta müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Firma sahiplerine Valilik İl Trafik Komisyonunun aldığı yeni kararların tebliğ edildiği toplantıda, beton mikserlerinin seyir halindeyken yola beton dökülmesi suretiyle çevre kirliliğine ve trafik güvenliği sorunlarına yol açtığı belirtildi.

Firma sahiplerine karşı ciddi yaptırımlar uygulanabileceğini vurgulayan belediye yetkilileri, beton mikserlerinin trafikte yol açtığı söz konusu sorunların önlenmesi için mikserlere aparat takılması zorunluluğu getirildiğini ifade etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, toplantıyla ilgili açıklamasında, "Amacımız, trafikte ve çevrede oluşan zararı en aza indirmek. Beton santrali sahiplerinden, kurallara uymalarını ve gerekli önlemleri almalarını bekliyoruz. Aksi halde cezai işlemler kaçınılmaz olacak" dedi.

Kayhan, ayrıca düzenlemelerin amacının hem trafik güvenliğini sağlamak hem de çevreyi korumak olduğunu belirtti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman Belediyesi, Adıyaman, trafik, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman Belediyesi Beton Santrallerine Uyarıda Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:42 Yatırımcılara 6 önemli çağrıda bulunan Erdoğan, 30 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı Yatırımcılara 6 önemli çağrıda bulunan Erdoğan, 30 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı
15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’nun ABD Kongresi’ndeki konuşmasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki
14:03 Ağır işkence ölüm getirdi İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti
13:39 Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı! Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
12:47 İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş
15:53 Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi
15:35 Okan Buruk’tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor Okan Buruk'tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor
15:09 Avusturalyalı sporcudan akılalmaz hareket Olimpiyatlara katılabilmek için parmağını kestirdi Avusturalyalı sporcudan akılalmaz hareket! Olimpiyatlara katılabilmek için parmağını kestirdi
14:55 Rapçi Çakal kaza yaptı, onu videoya çeken kadınlar da ölümden döndü Rapçi Çakal kaza yaptı, onu videoya çeken kadınlar da ölümden döndü
14:52 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, DEM Partili vekili yumruklayan Karaismailoğlu’nu tebrik etti: Oflu duruşuna sağlık Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, DEM Partili vekili yumruklayan Karaismailoğlu'nu tebrik etti: Oflu duruşuna sağlık
14:32 Bazı il ve ilçeleri sayıp ’Sizden nefret ediyorum’ diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu Bazı il ve ilçeleri sayıp 'Sizden nefret ediyorum' diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu
14:13 Alan yarışmasında ilginç anlar Kadın yarışmacı, küçümsediği öğretmene karşı kaybetti Alan yarışmasında ilginç anlar! Kadın yarışmacı, küçümsediği öğretmene karşı kaybetti
14:03 Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden Konyaspor, Umut Nayir ve Melih Bostan’ı transfer etti Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden Konyaspor, Umut Nayir ve Melih Bostan'ı transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 16:26:27. #1.13#
SON DAKİKA: Adıyaman Belediyesi Beton Santrallerine Uyarıda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement