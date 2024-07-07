Adıyaman Belediyesi Çocukları Tiyatro Etkinliğiyle Buluşturdu - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi Çocukları Tiyatro Etkinliğiyle Buluşturdu

Adıyaman Belediyesi Çocukları Tiyatro Etkinliğiyle Buluşturdu

Adıyaman Belediyesi, çocukları 'Kahvede şenlik var' adlı güldürü tiyatrosuyla buluşturdu. Etkinlik, Türk edebiyatının ünlü şairlerinden Sabahattin Kudret Aksal'ın kaleme aldığı oyunun Adıyamanlılarla buluşmasıyla gerçekleşti.

07.07.2024 16:46  Güncelleme: 16:47
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Adıyaman Belediyesi düzenlediği tiyatro etkinliği kapsamında, çocukları 'Kahvede şenlik var' adlı güldürü ile buluşturdu.

Belediye Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü birimi düzenlediği etkinlikte, Türk edebiyat tarihinin ünlü şairlerinden Sabahattin Kudret Aksal'ın kaleme aldığı 'Kahvede Şenlik Var' adlı güldürü türündeki tiyatro oyununu Adıyamanlılarla buluşturdu. İzleyicilerinin çoğunluğunu çocukların oluşturduğu etkinlik, TPAO Konferans Salonunda sahnelendi.

Oyunu izlemekten hoşnut kaldıklarını belirten katılımcılar, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür etti ve etkinliklerin artarak devam etmesini istedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan ise, "Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere talimatıyla, Adıyaman Belediyesi olarak yaz aylarında çocuklarımızın daha fazla etkinlikle buluşması için gayret ediyoruz. Tiyatro oyunumuz da bunlardan biriydi. Yaz boyunca yine çeşitli tiyatro oyunları ile çocuklarımızı buluşturmaya devam edeceğiz. Bunun yanı sıra, her hafta bir konteyner kent ya da mahallede düzenlediğimiz sinema etkinliğimiz de yaz boyunca sürecek. Ayrıca çeşitli spor etkinlikleri ile de mutlaka her bir çocuğumuza ulaşacağız. Yaz sonuna kadar her bir yavrumuzun en az bir tiyatro oyunu ve sinema filmi izlemesini, bir spor etkinliğine katılmasını sağlamış olacağız. Her bir yavrumuzun sanat ya da sporun bir dalı ile temas etmesini sağlayacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Belediyesi Çocukları Tiyatro Etkinliğiyle Buluşturdu - Son Dakika

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