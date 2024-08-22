Adıyaman Belediyesi Deprem Sonrası Yolları Yeniliyor - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi Deprem Sonrası Yolları Yeniliyor

Adıyaman Belediyesi Deprem Sonrası Yolları Yeniliyor

Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde zarar gören yolları yenileyerek yol çizgilerini çiziyor. Altyapı ve asfaltı tamamlanan caddelerde yol çizgileri çizilerek, şehir trafiği daha güvenli hale getiriliyor. Zabıta Müdürlüğü Trafik Birimi tarafından yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

22.08.2024 12:16  Güncelleme: 12:17
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Adıyaman Belediyesi 6 Şubat depremlerinde zarar gören yolları yenileyerek yol çizgilerini çiziyor.

Altyapı ve asfaltı tamamlanan caddelerde yol çizgileri çizilerek, şehir trafiği daha güvenli hale getiriliyor. Zabıta Müdürlüğü Trafik Birimi tarafından yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Zabıta Müdürü Şeyho Coşkun, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, deprem sonrası zarar gören yolların onarılmasıyla birlikte yaya ve trafik çizgilerinin yeniden çizildiğini belirtti.

Müdür Coşkun, "Trafik güvenliğini artırmak ve şehir estetiğini iyileştirmek amacıyla ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar sayesinde hem araç sürücüleri için daha belirgin yol işaretleri sağlanıyor hem de vatandaşların güvenliği arttırılıyor" diye konuştu.

Zabıta Müdürlüğü Trafik Birimi ekipleri, Filamingo Yolu, Karapınar Mezarlığı Giriş Yolu ve Adıyaman Üniversitesi Kavşağı'ndaki yol çizgilerinin tamamlandığını belirtti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Belediyesi Deprem Sonrası Yolları Yeniliyor - Son Dakika

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