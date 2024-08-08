Adıyaman Belediyesi \'Depremden 18 Ay Sonra Neredeyiz?\' Çalıştayı Düzenledi

Yerel

Adıyaman Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliği ile 'Depremden 18 Ay Sonra Neredeyiz?' başlıklı bir çalıştay düzenledi. Çalıştayda şehrin mevcut durumu ve geleceğe yönelik adımlar masaya yatırıldı.

Adıyaman Belediyesi ev sahipliğinde TPAO toplantı salonunda gerçekleşen çalıştaya, TBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, Argüden Yönetişim Akademisi'nden Dr. İnan İzci, akademisyenler, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve STK temsilcileri katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, söz konusu çalıştayın ağustos ayında TBB Deprem Bölgesi Araştırma Komisyonu'nun Adıyaman'da yapacağı toplantının ilk adımı olduğunu söyledi. Çalıştayda STK temsilcileri ve akademisyenlerden alınan bilgilerin Adıyaman'ın depreme dirençli kent olarak inşası bakımından önem taşıdığının altını çizen Başkan Tutdere, "Bu toplantıda siz kıymetli misafirlerimizin vereceği bilgiler, yapacağı tespitler ve sunacağı katkılar, bundan sonraki süreçte Adıyaman'ımızın yararına olacaktır. Türkiye Belediyeler Birliği çatısı altında kurulan Deprem Bölgesi Araştırma Komisyonu, Ekrem İmamoğlu başkanlığında ilk toplantısını ağustos ayı içerisinde ilimizde düzenleyecek. Sizin burada çizeceğiniz yol haritası, belki de o toplantının ana gündem maddeleri arasında yer alacak ve bu sayede Türkiye Belediyeler Birliği'nin imkanları ilimizin yaralarının sarılması noktasında çok daha etkili olacak" dedi.

Toplantıda konuşan Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan ise, toplantının deprem illeri açısından önemine dikkat çekerek, "Bilindiği gibi TBB olarak son yaptığımız encümen toplantısında depremden en fazla etkilenen 4 şehrimizi ziyaret ederek sorunlarını yakından takip etme kararı aldık. Dün Hatay'daydık, bugün de Adıyaman'dayız. Bugün yapacağımız toplantıda sizlerden alacağımız bilgiler, Belediyeler Birliğinin Adıyaman'daki toplantısı öncesi önem teşkil etmektedir" ifadelerini kullandı.

TBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan'ın konuşmasının ardından Dr. İnan İzci tarafından yönetilen çalıştaya katılan STK temsilcileri, afet sonrası iyileştirme ve yeniden yapılanma konularında kaydedilen ilerlemeler ile karşılaşılan teknik-sosyal sorunlar ve ihtiyaç analizi konularında görüşlerini paylaşıp, çözüm önerileri ve TBB'den beklentiler konusunda görüşlerini ifade etti. - ADIYAMAN