Adıyaman Belediyesi karasinek ve haşereyle mücadele için ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor
Adıyaman Belediyesi, kent genelinde karasinek, haşere ve larvalara karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı 3 ekip, çöp konteynerleri, kanalizasyon bacaları ve larva üreme alanlarını düzenli olarak ilaçlayarak halk sağlığını korumayı hedefliyor.
Adıyaman Belediyesi, kent genelinde karasinek, haşere ve larvalara karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki 3 ekip tarafından yürütülen çalışmalarda çöp konteynerleri, kanalizasyon bacaları, metruk yapılar ve larva üreme alanları düzenli olarak ilaçlanıyor.
Halk sağlığının korunması ve haşere yoğunluğunun azaltılması amacıyla çalışmaların belirlenen program kapsamında devam ettiği bildirildi.
Ekiplerin kent genelinde sahada olduğunu belirten Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Hemşehrilerimizin sağlığını korumak için karasinek, haşere ve larvayla mücadelemizi düzenli olarak sürdürüyoruz" diye konuştu.
Son Dakika › Yerel › Adıyaman Belediyesi karasinek ve haşereyle mücadele için ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?