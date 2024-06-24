Adıyaman Belediyesi Mardin ve Diyarbakır\'daki Yangın Bölgesine İtfaiye ve Veteriner Desteği Verdi

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Mardin ve Diyarbakır'da meydana gelen yangın bölgesine Adıyaman Belediyesi tarafından itfaiye ve veteriner desteği verildi.

Mardin ve Diyarbakır'da meydana gelen yangın bölgesine Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı 4 personel ve 1 adet itfaiye aracı sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Meydana gelen yangında hayvanların yaralanmasından dolayı Adıyaman Belediyesi bu defa veteriner desteği verdi. Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne bağlı 4 veteriner, 1 adet patiambulans ve 2 adet araç desteği sağlandı. Mardin ve Diyarbakır'a giden veteriner ekipler, buradaki yangınlarda yaralanan hayvanlara tedavi uyguladı.

Hayvanlarının tedavi edilmesinden dolayı oldukça mutlu olduğunu dile getiren vatandaşlar, Adıyaman Belediyesi'ne, veteriner hekimlere, itfaiye personellerine ve Adıyaman halkına teşekkür etti. - ADIYAMAN