Adıyaman Belediyesi\'nden Gıda ve Hijyen Denetimleri

Adıyaman Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla gıda ve hijyen denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde gıda güvenliği, işyeri ruhsatları, hijyen şartları ve fiyat şeffaflığı titizlikle incelendi. Söz konusu dönemde toplam 2 bin 897 işyerinde yapılan kontrollerde özellikle ekmek fırınları ve unlu mamul üretim yerlerine ağırlık verildi. Bu kapsamda 546 işletme detaylı şekilde denetlendi.

Zabıta ekipleri, fiyat tarifelerinin görünür yerlere asılması, ürünlerin son kullanma tarihleri, çalışanların kişisel temizliği ve işyeri ruhsatları gibi birçok konuda işletmeleri bilgilendirerek uyarılarda bulundu. Fiyat şeffaflığının hem tüketici hakkı hem de piyasa dengesi açısından önemli olduğuna dikkat çekildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik ve güvenilir ürünlere ulaşması bizim önceliğimizdir. Zabıta ekiplerimiz denetimlerini büyük bir titizlikle sürdürüyor. Tüm esnaflarımızdan hem fiyat şeffaflığına hem de hijyen kurallarına azami özen göstermelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN