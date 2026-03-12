Adıyaman Belediyesi'nden Hizmet Maratonu… Başkan Tutdere: "Depremin Yaralarını Yatırımlarla Sarıyoruz" - Son Dakika
Adıyaman Belediyesi'nden Hizmet Maratonu… Başkan Tutdere: "Depremin Yaralarını Yatırımlarla Sarıyoruz"

12.03.2026 14:26  Güncelleme: 15:16
Adıyaman Belediyesi, mart ayının ilk haftasında kentin çehresini değiştirecek bir dizi projeyi hayata geçirdi. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin "Söz verdiğimiz projeleri birer birer gerçekleştiriyoruz" mesajıyla duyurduğu hizmet maratonu kapsamında iki tesisin açılışı yapılırken, üç projenin de temeli atıldı. Tutdere, "Depremin yaralarını yatırımlarla sarıyoruz" dedi.

Adıyaman Belediyesi'nin hizmet takvimi, 3 Mart'ta önemli bir adımla başladı. 1954 yılında il statüsü kazanan Adıyaman'da 72 yıl sonra ilk kez bir Halk Ekmek Fabrikası kuruldu. Tutdere'nin seçim vaatlerinin başında gelen tesisle, vatandaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı ekmeğe erişimi güvence altına alındı.

Koç Vakfı desteğiyle yapılacak Atatürk Kütüphanesi'nin temel atma töreni de 4 Mart'ta gerçekleştirildi. Proje tamamlandığında kente gençlerin ve öğrencilerin yararlanacağı 7/24 yaşayan, modern bir kütüphane kazandırılmış olacak.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Kadın Danışma Merkezi hizmete açıldı. Merkez, kadınlara hukuki, psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmeti sunmaya başladı.

Karapınar Mahallesi'nde yapılacak Atatürk Parkı'nın temel atma töreni, 9 Mart'ta gerçekleştirildi. Parkın tamamlanmasıyla birlikte kentte yeni bir sosyal yaşam alanı oluşturulacak.

Mehmet Sadık Gürsoy Kütüphanesi ise 11 Mart'ta (dün) hizmete açıldı. Kahtalı Mıçe Parkı içerisindeki alanın, modern mimarisi ve çalışma alanlarıyla öğrencilerin önemli buluşma noktalarından biri olması hedefleniyor.

Tutdere, kentte sürdürülen yatırımlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, seçim döneminde açıklanan projeleri birer birer hayata geçirdiklerini söyledi. Tutdere, "Depremin yaralarını sarmaya çalışan bir şehirde bir yandan altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı sürdürüyor, diğer yandan vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak sosyal projeleri hayata geçiriyoruz. Eğitimden sosyal hizmetlere, yeşil alanlardan kültür yatırımlarına kadar şehrimizin ihtiyaç duyduğu her alanda çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

