Adıyaman Belediyesi ve Adıyaman Dernekler Federasyonu işbirliğiyle 70 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye desteği verildi.

Çeşitli nedenlerden dolayı engel durumu yaşayan vatandaşları yalnız bırakmayarak çalışmalar gerçekleştiren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın öncülüğünde Adıyaman Belediyesi ve Adıyaman Dernekler Konfederasyonu işbirliği ile engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye desteği verildi.

Adıyaman Belediyesi'ne ait sosyal tesiste düzenlenen programa katılan engelli vatandaşlar ve aileleri ile bir araya gelen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, Adıyaman Dernekler Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Avukat Saliha Diler, engelli vatandaşlara 20 adet akülü ve 50 adet manuel tekerlekli sandalye olmak üzere toplamda 70 adet akülü sandalye hediye etti.

Düzenlenen programda çocuklarla sohbet eden Başkan Kılınç, onlara çeşitli hediyeler vererek mutluluklarına ortak oldu.

Her daim engelli vatandaşların yanında olmaya devam edeceğine vurgu yapan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yaptığı konuşmada, "Hepimiz bir engelli adayıyız, dolayısıyla onları anlamamız, empati kurmamız gerekiyor. İnancımız gereği biliyoruz ki bu dünya imtihan dünyası. Bugün burada 70 engelli kardeşimize, evladımıza tekerlekli sandalye hediye edeceğiz, bunların 20 tanesi akülü 50 tanesi manuel tekerlekli sandalye. Bizler de bu kardeşlerimizi, evlatlarımızı yalnız bırakmayıp her daim yanlarında olmak için elimizden geleni yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN