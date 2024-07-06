Adıyaman Belediyesi Yaz Tatilinde Açık Hava Sineması Etkinlikleri Düzenliyor - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi Yaz Tatilinde Açık Hava Sineması Etkinlikleri Düzenliyor

Adıyaman Belediyesi Yaz Tatilinde Açık Hava Sineması Etkinlikleri Düzenliyor

Adıyaman Belediyesi, yaz tatilinde çocuklara yönelik açık hava sineması etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor. Son etkinlik Bahçecik Mahallesi'nde gerçekleştirildi ve çocuklar ile aileleri büyük ilgi gösterdi.

06.07.2024 13:07  Güncelleme: 13:09
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Yaz tatilinin gelmesiyle birlikte çocuklara yönelik aktivitelere ağırlık veren Adıyaman Belediyesi, farklı mahallelerde açık hava sineması etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla, çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri için düzenlenen acık hava sineması etkinliklerinin sonuncusu Bahçecik Mahallesi'nde bulunan kadın ve gençlik merkezi önünde gerçekleştirildi.

Cips ve meyve suyu dağıtımının yapıldığı etkinliğe çocukların yanı sıra aileleri de ilgi gösterdi.

Film sonunda görüşlerini aktaran çocuklar etkinlikten çok memnun olduklarını dile getirerek Başkan Tutdere ve ekibine teşekkür etti. Başkan Tutdere ise yaz boyunca çocuklar için kültür, sanat ve spor aktivitelerinin devam edeceğini söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Belediyesi Yaz Tatilinde Açık Hava Sineması Etkinlikleri Düzenliyor - Son Dakika

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