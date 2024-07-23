Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü\'nden Fırın ve Unlu Mamuller İşletmelerine Denetim

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Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdalara ulaşmasını sağlamak amacıyla fırın ve unlu mamuller işletmelerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.,

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin göreve geldiği günden bu yana 115 fırından 72 tanesine temizlik ve hijyen kurallarına uymaları konusunda yasal uyarıda bulunuldu.

Bu işletmelere, hijyen standartlarını yükseltmeleri ve gerekli önlemleri almaları için belirli süreler verildi. Denetimlerin devam edeceğini belirten belediye yetkilileri, halk sağlığını tehlikeye atan hiçbir duruma müsamaha göstermeyeceklerini ifade etti.

Denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Tutdere, "Göreve geldiğimiz günden bu yana şehir genelinde kapsamlı denetimler yapıyoruz. Halkımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması bizim önceliğimizdir. Bu nedenle, hijyen ve gramaj konularında taviz vermeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yaptığımız denetimlerde eksiklikleri tespit edilen işletmelere gerekli uyarıları yapıyor ve ciddi ihlallerde bulunanlara cezai işlem uyguluyoruz. Bu konuda halkımızın da duyarlı olmasını ve gördükleri olumsuzlukları bize bildirmelerini rica ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN