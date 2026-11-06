Adıyaman Besni Akpınar'da çamur ve çukurlu köy yolları için vatandaşlar bakım istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Adıyaman Besni Akpınar'da çamur ve çukurlu köy yolları için vatandaşlar bakım istiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman Besni Akpınar\'da çamur ve çukurlu köy yolları için vatandaşlar bakım istiyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Adıyaman Besni Akpınar'da yağışların ardından çamur ve çukurlarla kaplanan yollar vatandaşların tepkisine neden oldu. Araçlarıyla ilerlemekte zorlanan köylüler, sürücü ve yayalar için sorun oluşturan yolların bir an önce bakım ve onarımdan geçirilmesini istiyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Akpınar Köyü'nde yolların çamur ve çukurlarla kaplanması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Besni ilçesine bağlı Akpınar Köyü içindeki yolların bozuk ve kullanılamaz hale geldiğini belirten vatandaşlar, yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi. Özellikle yağışların ardından çamurla kaplanan ve çukurların oluştuğu köy içi yollarında vatandaşlar ulaşımın güçlükle sağlandığını dile getirdi. Araçlarıyla köy içerisinde ilerlemekte zorlandıklarını belirten vatandaşlar, günlük yaşamlarının olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Vatandaşlar, yolların mevcut durumunun hem sürücüler hem de yayalar için sorun oluşturduğunu belirterek, gerekli bakım ve onarım çalışmalarının bir an önce yapılmasını istedi.

Kaynak: İHA
AdıyamanGüncelBesniYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bütün köy yasta Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
Saniyeler içinde küle döndü “Ölümün de hayırlısı“ dedirten olay Saniyeler içinde küle döndü! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de... Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
Ve PFDK, Emre Belözoğlu kararını duyurdu Ve PFDK, Emre Belözoğlu kararını duyurdu
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gönderildiği cezaevi İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi
13:42
Fenerbahçe’de Dirk Kuyt kararı Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt kararı! Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı
13:36
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor
Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
13:03
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
12:35
Fatma Betül’ün 15 Eylül’deki paylaşımın bakın Önce övdü, sonra vurgun yaptı
Fatma Betül'ün 15 Eylül'deki paylaşımın bakın! Önce övdü, sonra vurgun yaptı
12:22
Emre Belözoğlu’nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı
Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı
11:43
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 13:49:22. #7.13#
SON DAKİKA: Adıyaman Besni Akpınar'da çamur ve çukurlu köy yolları için vatandaşlar bakım istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android