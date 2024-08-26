Adıyaman Besni'de Kent Meydanı Projesi Hayata Geçiyor - Son Dakika
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Adıyaman Besni'de Kent Meydanı Projesi Hayata Geçiyor

Adıyaman Besni\'de Kent Meydanı Projesi Hayata Geçiyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Adıyaman'ın Besni ilçesinde 60 dönümlük alanda kent meydanı projesi uygulanacak. Proje kapsamında işyerleri, dükkanlar ve kamu kuruluşları yenilenecek.

26.08.2024 10:19  Güncelleme: 10:24
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Adıyaman merkezin yanı sıra, Besni ilçesinde de 'Kent meydanı' projesini hayata geçiriyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yapılacak olan kent meydanı projesi 60 dönümlük alanda uygulanacak. Besni ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde kent meydanı projesi, Cirit Meydan Mahallesinde ise kentsel dönüşüm projesi yürütülecek. Proje kapsamında bir çok işyeri ve dükkanın yanı sıra kamu kuruluşları da yenilenecek. Vatandaşlarında destek verdiği projenin hayata geçirileceği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önceki gün Adıyaman ziyaretinde açıklamıştı.

Yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgi veren Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, "Belediye ve hükümet konağı arka plana oturtulup meydan kucaklayacak. Alt katlar otopark olacak, konferans salonları, nikah salonu, yeraltı çarşısı ve buna benzer bir takım projeler ile ve buradaki fıskiyelerle, yeşil alanlarla, oyun parklarıyla kafeleriyle çok güzel, Besni ye yakışır nazar boncuğu olacak meydana kavuşacak" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Besni'de Kent Meydanı Projesi Hayata Geçiyor - Son Dakika

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