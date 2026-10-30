Adıyaman Boztepe'de fırtına güneş panellerini bozdu, 200 kişi bir aydır susuz kaldı - Son Dakika
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Adıyaman Boztepe'de fırtına güneş panellerini bozdu, 200 kişi bir aydır susuz kaldı

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Adıyaman Boztepe\'de fırtına güneş panellerini bozdu, 200 kişi bir aydır susuz kaldı
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Adıyaman Boztepe\'de fırtına güneş panellerini bozdu, 200 kişi bir aydır susuz kaldı
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Adıyaman Boztepe köyünde fırtınada güneş panellerinin zarar görmesiyle sondaj sistemi devre dışı kaldı, köye su verilemiyor. Yaklaşık 200 kişi bir aydır susuz; köylüler İl Özel İdaresine yaptıkları başvurulardan sonuç alamadıklarını belirterek kalıcı çözüm istiyor.

Adıyaman merkeze bağlı Boztepe köy sakinleri bir aydır susuzlukla mücadele ediyor.

Adıyaman Havalimanı yakınlarındaki Boztepe köyünde yaklaşık 10 yıldır devam eden içme suyu sorunu, kuraklık ve sel felaketinin ardından daha da büyüdü. Son 2 yıldır kuraklık nedeniyle su kaynaklarının azaldığını belirten köylüler, geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinin de yer altından köye su taşıyan ana hattın kaynak noktasındaki deposuna zarar verdiğini ifade etti. Depodaki hasar nedeniyle köye gelen su tamamen kesildi.

Kendi imkanlarıyla çözüm arayan köyün önde gelenleri, sondaj çalışması yaptırarak güneş panellerinden elde edilen elektrikle köye su sağlamaya başladı. Ancak yaklaşık bir ay önce meydana gelen şiddetli fırtınada güneş panellerinin zarar görmesi üzerine sondaj sistemi de devre dışı kaldı. Elektrik üretilemeyince sondajdan su çekilemedi ve yaklaşık 200 kişi susuz kaldı.

Yıllardır içme suyu sorunu yaşayan köylüler, çözüm bulunması amacıyla Adıyaman İl Özel İdaresine müracaat ettiklerini ancak başvurularına rağmen bugüne kadar somut bir çözüm sağlanmadığını belirtti.

Kendi imkanlarıyla sondaj yaptırarak su sorununu çözmeye çalıştıklarını ifade eden vatandaşlar, güneş panellerinin zarar görmesiyle yeniden susuz kaldıklarını ve mağduriyetlerinin giderek arttığını dile getirdi.

Köylüler, yaklaşık 200 kişinin yaşadığı bir yerleşim yerinde içme suyu gibi en temel ihtiyacın hala karşılanamamasına tepki göstererek, İl Özel İdaresinin soruna kalıcı bir çözüm üretmesini istedi. Daha önce yaptıkları müracaatların sonuçsuz kaldığını belirten vatandaşlar, yetkililerin harekete geçmesini beklediklerini söyledi.

Bir aydır tamamen susuz olduklarını belirten köy sakinleri, banyo yapamadıklarını, temizlik ve hijyen ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını ifade etti. Özellikle çocukların duş alamadan okula gitmek zorunda kaldığını belirten vatandaşlar, yaşadıkları mağduriyetin artık dayanılmaz boyutlara ulaştığını kaydetti.

Adıyaman Valiliği ve İl Özel İdaresine çağrıda bulunan Boztepe köyü sakinleri, yıllardır devam eden su sorununun kalıcı olarak çözülmesini istedi. Köylüler, 21. yüzyılda hala susuzlukla mücadele etmek zorunda kaldıklarını belirterek yetkililerden seslerini duymalarını istedi.

Kaynak: İHA
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