Adıyaman\'da 12 Nisan\'da Planlı Su Kesintisi

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, içme suyu hatlarında yürütülen yenileme çalışmaları kapsamında 12 Nisan 2025 Cumartesi günü bazı mahallelerde planlı su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, yeni yapılan içme suyu hatlarının mevcut şebekeye bağlanarak aktif hale getirilmesi ve kesintisiz, sağlıklı su arzının sağlanması amacıyla yapılacak çalışmalar nedeniyle su kesintisi yapılacağı vurgulandı. Açıklamada, 12 Nisan 2025 Cumartesi günü 06.00-21.00 saatleri arasında Sümerevler, Alitaşı, Mara, Eskisaray, Hoca Ömer, Ulucami, Yenipınar, Sıratut, Kapcami, Varlık, Bahçelievler, Bahçecik, İmamağa ve Yunus Emre mahallelerine su verilemeyeceği belirtildi.

Adıyaman Belediyesi, çalışmalar nedeniyle yaşanacak geçici aksaklıktan dolayı vatandaşlardan özür dileyerek, gösterilecek sabır ve anlayış için teşekkür etti. Kesintinin ardından mahallelere yeniden su verileceği belirtildi. - ADIYAMAN