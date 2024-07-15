Adıyaman\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni Düzenlendi

Yerel

Adıyaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma töreni düzenlendi.

Adıyaman Valiliği önünden kortej yürüyüşüyle başlayan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde devam etti. Kortej yürüyüşünde 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı. Okul bahçesinde düzenlenen programa Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programda birlik ve beraberlik mesajları verilerek, ülkenin bölünmez bütünlüğüne vurgu yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında konuşması sonrası protokol konuşmaları gerçekleştirildi. 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu'nun ardından ilahiler ve dualar okundu. - ADIYAMAN