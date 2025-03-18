Adıyaman\'da, 18 Mart kutlamaları

Adıyaman'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü Programı çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

Adıyaman Şehitliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa, Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, AK Parti İl Başkanı Bülent Kablan, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Şehitlik anıtına çelenklerin sunulmasının ardından ebediyete intikal eden şehitler için dualar edildi. Yapılan duaların ardından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı. - ADIYAMAN