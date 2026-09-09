Adıyaman'da 2026-2027 eğitim yılı öncesi trafik ve güvenlik tedbirleri ele alındı - Son Dakika
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Adıyaman'da 2026-2027 eğitim yılı öncesi trafik ve güvenlik tedbirleri ele alındı

Adıyaman\'da 2026-2027 eğitim yılı öncesi trafik ve güvenlik tedbirleri ele alındı
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Adıyaman'da Vali Abdullah Küçük başkanlığında düzenlenen toplantıda, 2026-2027 eğitim öğretim yılında okul çevrelerinde güvenliğin artırılması ve öğrenci servislerinin denetlenmesi gibi trafik ve güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

2026-2027 Eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, öğrencilerin yeni döneme güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda başlayabilmesi amacıyla Adıyaman'da alınacak trafik ve güvenlik tedbirleri toplantıda ele alındı.

Vali Abdullah Küçük başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, ilgili kurum amirleri ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda okul çevrelerinde güvenliğin en üst seviyeye çıkarılması, öğrenci servislerinin titizlikle denetlenmesi ve trafik akışının güvenli ve düzenli şekilde sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler değerlendirildi.

Ayrıca çocukların zararlı alışkanlıklardan korunması ve eğitim ortamının huzurunu tehdit edebilecek risk unsurlarına karşı yürütülecek çalışmalar da kapsamlı şekilde ele alındı.

Vali Abdullah Küçük, toplantıda yaptığı konuşmada öğrencilerin güvenliğinin her şeyin üzerinde olduğunu vurguladı. Yeni eğitim-öğretim döneminde okul çevrelerinde güvenlik ve trafik tedbirlerinin en üst seviyede uygulanacağını belirten Küçük, okul müdürlerine de öğrencilerle yakından ilgilenmeleri, onların ihtiyaç, talep ve beklentilerini dikkatle takip etmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

Toplantıda Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak trafik ve güvenlik tedbirleri ile planlanan çalışmalara ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.

Toplantının ardından 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler, veliler ve tüm eğitim camiası için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kent genelinde öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir eğitim ortamında eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla kurumlar arası iş birliği içerisinde çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da 2026-2027 eğitim yılı öncesi trafik ve güvenlik tedbirleri ele alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da 2026-2027 eğitim yılı öncesi trafik ve güvenlik tedbirleri ele alındı - Son Dakika
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