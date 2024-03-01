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Adıyaman'da 237 depremzede konutunun kurası çekildi

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 231 konut ve 6 köy evi olmak üzere toplamda 237 hak sahibi depremzedeler için inşa edilen konutların kura çekimi yapıldı.

6 Şubat'taki depremlerden ağır bir şekilde etkilenen Adıyaman'daki hak sahibi depremzedeler için yapılan konutların kura çekimleri ve konut teslim işlemleri devam ediyor. Bu çerçevede Kahta ilçesinde yapımı tamamlanan 231 konut ve 6 köy evi olmak üzere toplamda 237 hak sahibi depremzedeler için inşa edilen konutların kura çekimi yapıldı. Kahta Kültür Merkezi'nde Adıyaman Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından noter huzurunda çekilen kuralarda hak sahipleri de hazır bulundu.

AFAD Adıyaman İl Müdürlüğü İyileştirme Şube Müdürü Hakan Dursun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda merkezde 231 tane bağımsız konutumuz ve Çataltepe Köyü'nde bulunan 6 tane konutumuzun kura çekimini gerçekleştiriyoruz. İnşallah bundan sonraki etaplarda da Samsat depremindekileri de bitirmek üzereyiz zaten. Bir sıkıntımız, problemimiz yok. Konutlarımızın yeni etaplarının yapım aşaması devam ediyor. Herkese hayırlı uğurlu olsun inşallah" dedi.

Kuralarda ismi çıkan depremzedeler ise yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluklarını yaşadıklarını dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.