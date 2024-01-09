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Adıyaman Belediyesi Abdulhamid Ünsal Milli Mücadele Parkında Çalışmalar Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi Abdulhamid Ünsal Milli Mücadele Parkında Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapımı devam eden Abdulhamid Ünsal Milli Mücadele Parkı için çalışmalar hızla sürüyor. Park, müze alanı, yürüyüş yolu, kafe, otopark ve anıtlar gibi birçok özelliğiyle halkın hizmetine sunulacak.

Adıyaman Belediyesi Abdulhamid Ünsal Milli Mücadele Parkında Çalışmalar Hızla Devam Ediyor
09.01.2024 - 16:14,
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Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapımı devam eden ve açılışı için gün sayılan Abdulhamid Ünsal Milli Mücadele Parkında çalışmalar hızla devam ediyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Altınşehir Mahallesinde yapımı devam eden Abdülhamid Ünsal Milli Mücadele Parkındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Adıyaman Belediyesine bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapımı hızlı bir şekilde devam eden Abdulhamid Ünsal Milli Mücadele Parkındaki çalışmaları değerlendiren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Altınşehir Mahallemizde yapımı devam eden Abdulhamid Ünsal Milli Mücadele Parkımız, 4 bin 700 metre kare alana sahip. Parkımızın içerisinde ses ve ışık efektleriyle destekleyerek diorama resim alanı ve 4 kişilik sinema alanını barındıracak olan müze alanımız olacak. Bunların yanı sıra yürüyüş yolu, kafe, otopark, tabyalar, büyük ve küçük savaş topları, Seyit onbaşı heykeli, Conk Bayırı Atatürk Anıtı, 57. Alay Anıtı, şehitlik rölyefi ve şehitler abidesinin ölçeklendirilmiş tasfirleri, bitkisel düzenleme, mescit ve wc bulunacak. En kısa sürede halkımızın hizmetine açabilmek için çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adıyaman Belediyesi Abdulhamid Ünsal Milli Mücadele Parkında Çalışmalar Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
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