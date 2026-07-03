Adıyaman\'da Aşırı Sıcak Asfaltı Etti

Adıyaman'da hava sıcaklıkları günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı noktalarda asfaltın erimesine neden oldu.

Kentte termometrelerin 40 dereceyi göstermesiyle birlikte Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Şambayat Beldesi yakınlarında yaklaşık 3 kilometrelik güzergahta asfalt eridi. Aşırı sıcak nedeniyle yol yüzeyindeki zift tabakası belirgin hale gelirken, araçların geçişiyle yolda lastik izleri oluştu. Yumuşayan asfalt, yaya geçişlerini de zorlaştırdı. Yolun karşı tarafına geçmeye çalışan bazı vatandaşların ayakkabılarına zift yapışırken, sürücüler de araçlarını kontrollü şekilde kullanmak zorunda kaldı.

Vatandaşlar, "Adıyaman'da havalar aşırı sıcak. Sıcaktan dolayı asfalt eridi. Bu yüzden karşıdan karşıya geçerken asfalt ayağımıza yapışıyor" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN