Adıyaman'da bağımlılıkla mücadele için il koordinasyon kurulu toplandı - Son Dakika
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Adıyaman'da bağımlılıkla mücadele için il koordinasyon kurulu toplandı

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Adıyaman\'da bağımlılıkla mücadele için il koordinasyon kurulu toplandı
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Adıyaman'da bağımlılıkla mücadele ve kurumlar arası koordinasyonu artırmak için il koordinasyon kurulu toplandı. Vali Abdullah Küçük başkanlığındaki toplantıda uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı yürütülen çalışmalar ile gençleri korumaya yönelik faaliyetler değerlendirildi.

Adıyaman'da bağımlılıkla mücadele çalışmalarının daha etkin yürütülmesi ve kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılması amacıyla il koordinasyon kurulu toplantısı düzenlendi.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük'ün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, vali yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Toplantıda, başta uyuşturucu ve madde bağımlılığı olmak üzere toplum sağlığını tehdit eden bağımlılık türleriyle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

Özellikle gençlerin bağımlılıktan korunmasına yönelik çalışmaların gündeme geldiği toplantıda, mevcut uygulamaların geliştirilmesi, kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve önümüzdeki süreçte uygulanacak koruyucu faaliyetler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda söz alan kurul üyeleri, bağımlılıkla mücadelede daha etkili sonuçlar alınabilmesi için yapılması gereken çalışmalar ve çözüm önerileri üzerine görüşlerini dile getirdi.

Kurumların ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekilen toplantı, değerlendirme ve önerilerin ele alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
AdıyamanSağlıkGüncelYerelSon Dakika

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