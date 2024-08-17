Adıyaman'da Bal Sağımı Başladı - Son Dakika
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Adıyaman'da Bal Sağımı Başladı

Adıyaman\'da Bal Sağımı Başladı

Doğal yaylalarıyla, geniş florasıyla ve muhteşem doğasıyla ünlü olan Adıyaman'da bin 500 ailenin geçimini sağladığı ve bin bir emekle üretilen bal sağımı yüksek rakımlı yaylalarda yapılıyor. Adıyaman da 85 bin arı kolonisinden 900 ton bal üretimi gerçekleştiriliyor.

17.08.2024 11:25
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Doğal yaylalarıyla, geniş florasıyla ve muhteşem doğasıyla ünlü olan Adıyaman'da bal sağımına başlandı.

Adıyaman'da bin 500 ailenin geçimini sağladığı ve bin bir emekle üretilen bal sağımı yüksek rakımlı yaylalarda yapılıyor.

Yüksek rakımlı yaylalarda üretilen geven, kekik ve çiçek balları ailelerin geçimlerini sağlaması için bir iş kapısı da oluyor. Adıyaman da 85 bin arı kolonisinden 900 ton bal üretimi gerçekleştiriliyor.

Balın yanı sıra polen, propolis, perga, arı zehri ve kısmen arı sütü üretimi yapılıyor.

Adıyaman'da üretimi yapılan balların tam bir şifa deposu olduğunu vurgulayan Adıyaman Arıcılar Birliği Başkanı Mehmet Yaşar Yiğit, "Dağlarımızdaki çiçeklerin heba olması önlenip nektarları arılar tarafından bala dönüştürmesiyle aile ekonomisi ile ülke ekonomisine katkı sunulmaktadır. Adıyaman da arıcılık sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli desteklerin sağlanması önem arz etmektedir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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