Görev başındaki personellerin bayramı kutlandı

Adıyaman'da Ramazan Bayramı dolayısıyla görev başında olan personellerin bayramı kutlandı.

Adıyaman'da Ramazan Bayramı kapsamında gerçekleştirilen programlar çerçevesinde, Vali Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, milletvekilleri İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan ile Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve il protokolü, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette sağlık çalışanlarının, hastaların ve hasta yakınlarının bayramı kutlanırken, tedavi gören vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi. Sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Vali Varol, hastalar ve yakınlarıyla yakından ilgilenerek Ramazan Bayramı'nın şifa, umut ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Polis Evi'nde düzenlenen bayramlaşma programına da katılan protokol üyeleri, emniyet mensupları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Program, katılımcıların bayramlaşmasının ardından sona erdi. - ADIYAMAN