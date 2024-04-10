Adıyaman\'da Binlerce Kişi Bayram Namazı İçin Saf Tuttu

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Adıyaman'da Ramazan Bayramı sabahında binlerce kişi namaz kılmak için saf tuttu.

Ramazan Bayramı nedeniyle başta Adıyaman Emir Sultan Cami olmak üzere tüm camiler doldu taştı. Emir Sultan Camiinin iç kısmında yer kalmayınca birçok vatandaş namazını cami avlusunda kıldı. İnsan selinin yaşandığı camilerde kılınan bayram namazı sonrasında bayramlaşan vatandaşlar birlik ve beraberlik mesajı verdi. Birbiriyle bayramlaşan vatandaşlar daha sonra evlerinin yolunu tuttu. İl protokol üyeleri ve vatandaşlarla birlikte Emir Sultan Caminde Bayram Namazını kılan Vali Osman Varol, "Çok güzel bir Ramazan Ayı geçirdik. İnsanlarımızın manevi duygularının yüksek olduğu, dayanışmanın yine yüksek olduğu özellikle bölgemizde yaşanan büyük afet sonra ikinci Ramazan ayımızı vatandaşlarımızın birçok ihtiyacını gidermeye çalışarak yine vatandaşımızın kendi arasındaki dayanışmaya şahit olarak geçirdik. Mübarek Ramazan Ayının sonunda da Mevlam bizi bayrama kavuşturdu. Bugün Bayram namazıyla birlikte bayramlaşarak Ramazan Bayramını başlattık. Bundan sonra gün içerisinde programlarımız olacak. Vatandaşlarımız bir biriyle bayramlaşacak. Bayramlar birlik ve beraberliğin, bayramlaşmanın, akrabalığın ve bir birine yardım etmenin manasını bulduğu zamanlar ve bizim inanç ile kültürümüzün önemli parçalarından bir tanesidir. Ben öncelikle tüm vatandaşlarımıza, bütün İslam alemine hayırlı bir bayram diliyorum. Bu bayramın güzelliklere, sorunlarımızı çözmemize, birlik ve beraberliğimize vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ise konuşmasında, "Mübarek Ramazanı geride bırakmanın hüznüyle bayrama kavuşmanın sevincini bir arada yaşıyoruz. Bu süreçte gerçekten önemli bir ayı birlikte yaşadık. Rahmet ayıydı, bereket ayıydı, mağfiret ayıydı. Bu ayda yapılan bütün ibadetlerin kabul olmasını yüce rabbimden bizler de niyaz ediyoruz. Tabi bayramlar sevinç günleridir, dayanışma günleridir, birlik ve beraberliğin en yüksekliğe ulaştığı günlerdir. Bu günleri rabbim en güzel şekilde idrak etmeyi nasip edenlerden eylesin" diye konuştu. - ADIYAMAN