Adıyaman\'da Çadır Tepkisi

Adıyaman'da, sokak ortasına kurulan ve daha sonra kaldırılmayan bir çadır, trafiğe engel olmasından dolayı tepkilere neden oluyor.

Kahramanmaraş Merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Siteler Mahallesi 20122 Sokak içerisine kurulan ve bir daha da kaldırılmayan çadır, vatandaşların tepkisini üzerine çekiyor. Depremin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen bu tür çadırların trafiğe engel olduğunu söyleyen vatandaşlar, "Yolu bu tür çadırlardan dolayı kullanmakta güçlük çekiyoruz. Araçla yanından geçemiyoruz. Deprem zamanında oldukça faydalanılan bu çadırların artık kaldırılması gerekiyor. Depremin üzerinden 2 yıl geçmiş olmasına rağmen bu çadırların sokak ortasında kalması hem görüntü kirliliğine hem de yolu kullanamamaya neden oluyor. Bu tür durumlara müsaade edilmemelidir" diye konuştu. - ADIYAMAN