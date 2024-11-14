Adıyaman\'da Çift Başlı Kertenkele Şaşırttı

Yerel

Adıyaman'da, bir vatandaş tarafından görüntülenen çift başlı kertenkele şaşırttı.

Adıyaman merkez Gazihandede Yolu yakınlarında bir vatandaş, kendi arazisinde gezindiği esnada çift başlı bir kertenkeleye denk geldi. Önce yanlış gördüğünü düşünen vatandaş daha sonra kertenkeleyi yakalayarak inceledi. Kertenkelenin çift başlı olduğunu ve yanlış görmediğini anlayan vatandaş, kertenkeleyi cep telefonuyla görüntüledi. Vatandaş, çift başıyla şaşırtan kertenkeleyi fotoğrafladıktan sonra serbest bıraktı. - ADIYAMAN