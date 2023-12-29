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Adıyaman'da Çiftçilere ÇKS Kayıt Son Günü Uyarısı - Son Dakika
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Adıyaman'da Çiftçilere ÇKS Kayıt Son Günü Uyarısı

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, Çiftçi Kayıt Sistemi 2024 üretim yılı kayıt yenileme başvurularının son gününün 2 Ocak 2024 olduğunu belirterek, çiftçileri başvurularını e-Devlet veya İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri aracılığıyla yapmaları konusunda uyardı. Ayrıca, çiftçi mağduriyetlerini önlemek amacıyla 30-31 Aralık 2023 tarihlerinde İl/ilçe Müdürlüklerinin hizmet vereceğini söyledi.

Adıyaman\'da Çiftçilere ÇKS Kayıt Son Günü Uyarısı
29.12.2023 - 17:45,
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Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, çiftçileri ÇKS kayıtlarının son günü konusunda uyardı.

Nurettin Kıyas, Çiftçi Kayıt Sistemi 2024 üretim yılı kayıt yenileme başvuruları için son günün 2 Ocak 2024 olduğunu belirterek, "Başvurularınızı e-Devlet üzerinden ya da İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri aracılığıyla yapabilirsiniz. Çiftçi mağduriyetlerini engellemek için 30-31 Aralık 2023 Cumartesi-Pazar günleri İl/ilçe Müdürlüklerimiz hizmet verecektir" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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